Блогер подал в суд на "Аэрофлот", лишивший его платинового статуса

Поводом для санкций со стороны авиакомпании стала критика с его стороны в социальных сетях.

Журналист и общественный деятель Дмитрий Алешковский подал иск к ПАО "Аэрофлот" с требованием вернуть ему платиновый статус в бонусной программе авиакомпании и накопленные мили.

— В иске Алешковский просит обязать авиакомпанию вернуть ему платиновый статус, а также мили, которые были аннулированы вместе с лишением его статуса, — сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Он пояснил, что судья в течение трёх дней примет решение о том, будет ли иск принят.

Напомним, осенью 2018 года Алешковский раскритиковал генерального директора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева за запрет на использование сотрудниками авиакомпании в офисных помещениях мобильных телефонов и других позволяющих вести различную съёмку гаджетов.

После журналист сообщил в "Фейсбуке", что его лишили статуса в программе "Аэрофлот бонус" и аннулировали все мили. В "Аэрофлоте" заявили, что действовали на основании правил бонусной программы.

Ранее Лайф сообщал, что россиянка потребовала от "Аэрофлота" миллионы рублей за пропажу двух собак.