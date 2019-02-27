В России женщины стали позже рожать первенцев

В правительстве считают, это может снизить прирост населения — вероятность вторых родов снижается.

Большая часть жительниц России в последние годы рожают первого ребёнка в возрасте от 26 до 35 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Её слова приводятся на сайте Кремля.

Замглавы правительства отметила, что в 2000-х годах 60 процентов россиянок впервые становились матерями, когда были моложе 25 лет.

По её мнению, эта статистика вызывает тревогу, поскольку может привести к сокращению численности населения страны.

— Это означает, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается, — подчеркнула Голикова.

Как ранее писал Лайф, за последние пять лет россияне стали реже заключать браки.