Глава ФАС заявил, что причин для резкого роста цен на топливо нет

По его мнению, в России есть механизмы, которые позволят даже компенсировать изменения на мировом рынке.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев высказал уверенность, что цены на бензин в этом году поднимутся ниже уровня инфляции, а если на цену будут влиять мировые тренды, сработает компенсационная надбавка.

— Маржа даже в рознице очень высокая у бензоколонок. Они пережили достаточно сложный период и сейчас, наоборот, хорошо зарабатывают. Поэтому потенциала для роста (цен на бензин) нет, － цитирует главу ведомства РБК.

Артемьев уверен, что рост цен на топливо также сдерживает и депфлирующая компенсационная надбавка — бюджетная субсидия для нефтяных компаний. Она в случае роста мировых цен на топливо позволит организациям сохранять низкие цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.

— Когда рост цен на внешних рынках зашкаливает, то бюджет начинает существенным образом снижать прямые налоги, которые закладываются в цены. Введя этот механизм, мы защитились от возможных колебаний внешней конъюнктуры ещё больше, чем прежде, и мы не ожидаем роста цен выше инфляции. Всё будет ниже инфляции, — добавил Артемьев.

Напомним, в данный момент на рассмотрении ФАС есть дело о сговоре нефтетрейдеров. Ведь в прошлом мае рост цен на бензин и дизель в пять раз превысил годовую инфляцию в России.