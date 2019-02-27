СМИ: Кризис в отношениях России и Израиля преодолён

Тель-Авив намерен сохранять механизм "деконфликтинга" в отношениях с российскими военными.

Россия и Израиль преодолели кризис в отношениях, вызванный крушением Ил-20 осенью 2018 года в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленный источник в Правительстве Израиля.

Как уточняется, Израиль будет сохранять механизм "деконфликтинга" с РФ и продолжит действия в САР против "иранской агрессии".

Напомним, отношения Москвы и Тель-Авива ухудшились после крушения 17 сентября российского самолёта-разведчика Ил-20. Самолёт исчез с радаров в ходе атаки четырёх израильских самолётов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия. Израиль уведомил РФ об операции в Сирии всего за минуту до удара. Глава Минобороны России Сергей Шойгу возложил на Израиль ответственность за гибель 15 человек, находившихся на борту Ил-20.