В США предложили ввести санкции за поддержку нефтедобычи в России

Ограничения хотят установить в рамках законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля".

Президент США Дональд Трамп может ввести по меньшей мере пять санкций против тех, кто оказывает поддержку разработке нефтяных ресурсов в России.

Об этом говорится в тексте законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". Документ внесён на рассмотрение конгресса.

В нём сказано, что ограничения хотят установить тем, кто предоставляет российским нефтедобывающим предприятиям финансирование, технологии, услуги, товары или другие виды помощи.

Законопроект запрещает также любое содействие строительству, ремонту и модернизации инфраструктуры для добычи нефти в РФ.

Как ранее писал Лайф, в США также предложили ввести санкции за инвестиции в российские проекты по добыче природного газа.