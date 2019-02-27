Причиной крушения локомотива в Каире стала ссора машинистов

Банальная ссора двух машинистов тепловозов стала причиной крушения локомотива в Каире. Об этом рассказал генеральный прокурор Египта Набиль Садек, пишет РИА "Новости".
По данным ведомства, машинист врезавшегося в отбойник локомотива покинул кабину для выяснения отношений с коллегой, который преградил ему дорогу тягачом.
Когда мужчина покинул кабину, другой машинист дал задний ход во избежание разбирательств.
Оказавшийся без присмотра локомотив стал набирать скорость, в итоге врезался в отбойник и пристройку.
По последним данным, в результате столкновения и последовавшего за ним возгорания погибло по меньшей мере 20 человек. Ещё 50 человек ранены — многие из них находятся в критическом состоянии.
Напомним, президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему египетскому коллеге в связи с гибелью людей в Каире.
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