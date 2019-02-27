Путин наградил участника афганской спецоперации, впервые похитившего "Стингер"

Российский лидер напомнил, что эта операция стала образцом "высочайшего профессионализма, смелости и дерзости, достойных учебников".

Президент РФ Владимир Путин вручил звезду Героя России участнику спецоперации в Афганистане Владимиру Ковтуну, который в 1987 году в составе группы захватил переносной зенитный ракетный комплекс "Стингер", благодаря чему удалось усовершенствовать собственные зенитные средства, а также скорректировать авионику и систему защиты советской авиации.

Путин напомнил о том, что сотрудники спецназа с честью сражались и одерживали победы в наиболее горячих точках и операция в Афганистане стала образцом "высочайшего профессионализма, смелости и дерзости, достойных учебников", а также помогла спасти жизни многих людей.

— Среди участников той легендарной группы и Владимир Павлович Ковтун. Сегодня буду рад вручить ему заслуженную звезду Героя РФ, а также наградить других отличившихся военнослужащих, — заявил Путин в ходе торжественного приёма в честь Дня Сил спецопераций.

Напомним, ранее Ковтун раскрыл детали боя, в котором в 1987 году группе под его командованием первой удалось захватить в Афганистане образец передового западного переносного ЗРК.

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