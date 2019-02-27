В Германии предложили отдать Порошенко под трибунал за преступления в Донбассе

По мнению немецкого депутата, президента Украины должны судить представители всех европейских стран.

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн предложил создать международный трибунал, чтобы судить украинского президента Петра Порошенко. Об этом пишет Донецкое агентство новостей.

По мнению парламентария, лидер Незалежной заслуживает наказания за военные преступления в Донбассе. Линдеманн выразил уверенность, что Порошенко использует конфликт в своих политических интересах.

— Ситуация на линии фронта ухудшается с каждым днём, увеличилось число обстрелов со стороны Украины. Это тактика Порошенко, он хочет победить на выборах, — заявил депутат.

Он добавил, что в состав трибунала должны войти юристы из всех стран Европы.

Как ранее писал Лайф, Порошенко заявил о возможности полномасштабной войны с Россией в Донбассе.