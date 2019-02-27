В системах безопасности четырёх крупнейших музеев России найдены нарушения

При этом в целом работа федеральных учреждений культуры оценивается положительно.

Комиссия по проверке безопасности четырёх крупнейших российских музеев — ГМИИ имени Пушкина, Эрмитаж, Исторический музей, Русский музей — нашла некоторые нарушения, говорится на сайте Минкультуры РФ.

Сегодня прошло рабочее совещание в департаменте музеев Минкультуры по итогам проверки безопасности четырёх крупнейших музеев, а также другим вопросам по усилению мер охраны Музейного фонда России.

— Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование, в том числе оснащение системами пожаротушения. Несмотря на положительную оценку работы учреждений по этому направлению, были найдены некоторые нарушения. Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии, — поясняется в сообщении.

Выявлено также некоторое ослабление контроля в отношении соблюдения безопасности подведомственными музеями со стороны Минкультуры. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

Остальные музеи страны проверят в соответствии с графиком с привлечением территориальных органов Минкультуры. Обеспечение должного уровня безопасности находится на особом контроле министра культуры Владимира Мединского и вице-премьера российского правительства Ольги Голодец.

Напомним, 27 января неизвестный снял картину со стены прямо на глазах у посетителей и вынес её из Третьяковской галереи, сделав вид, что является сотрудником музея. Вскоре похитителя удалось найти, а затем и картину, после чего её вернули на выставку. После инцидента все полотна в экспозиции музея оснастили специальными датчиками.