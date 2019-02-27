"Какая разница нам?" Лоза прокомментировал отказ Украины от Евровидения

Российский певец заявил, что артисты, которые собирались представлять Киев, не имели ничего общего с Незалежной.

Российский певец Юрий Лоза счёл абсолютно логичным отказ Украины от участия в Евровидении, пишет РИА "Новости". Как заявил агентству музыкант, исполнители, которые участвовали в национальном отборе, не имеют со своей страной ничего общего.

Лоза отметил, что у них английские псевдонимы, костюмы, концертные номера тоже поставлены на западный манер.

— Чего за них переживать? Они британцы по духу, — заключил певец.

Он добавил, что песенный конкурс имеет столь же ничтожное отношение к России.

— Какая разница нам? Почему нам неинтересен, допустим, китайский конкурс песен? Он такой же от нас далёкий, как и Евровидение, — сказал Лоза.

Как ранее сообщал Лайф, Украина отказалась от участия в Евровидении после того, как победительница нацотбора певица Maruv не стала подписывать соответствующий контракт.

Как выяснилось, её поездка сорвалась из-за того, что она гастролирует по России, на родине это вызвало возмущение.