Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Украины от участия в конкурсе

Европейский вещательный союз высказался о решении Украины в 2019 году отказаться от участия в конкурсе.

В союзе выразили сожаление в связи с решением Киева. Организаторы отметили, что ведут переговоры об участии Украины в песенном конкурсе в 2020 году.

Напомним, ранее стало известно, что Украина приняла решение не участвовать в Евровидении в 2019 году. Как сообщалось ранее, певица Maruv отказалась от подписания договора об участии в конкурсе после проведения переговоров. Так же поступили и остальные финалисты национального отбора.