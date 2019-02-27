США предложили провести выборы в Венесуэле под международным наблюдением

Совет Безопасности ООН может рассмотреть подготовленный США проект резолюции по Венесуэле 28 февраля 2019 года, пишет ТАСС.
По данным агентства, в документе содержится призыв провести в южноамериканской стране "свободные и справедливые выборы" и не допустить ухудшения гуманитарной ситуации.
Вашингтон предлагает организовать в Венесуэле голосование под международным наблюдением и при этом обеспечить свободную доставку гумпомощи.
Как ранее писал Лайф, венесуэльские власти предложили оппозиции сесть за стол переговоров, чтобы вместе найти выход из кризиса.
Напомним, в стране идёт борьба между президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
Отметим, что сейчас Гуайдо в соседней Колумбии. Депутат Национального собрания Венесуэлы Дельса Солорсано сообщил, что возвращения оппозиционера ждут на следующей неделе. До этого Гуайдо обещал приехать раньше.
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