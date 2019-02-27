США предложили провести выборы в Венесуэле под международным наблюдением

Об этом говорится в американском проекте резолюции Совбеза ООН, который планируют рассмотреть 28 февраля.

Совет Безопасности ООН может рассмотреть подготовленный США проект резолюции по Венесуэле 28 февраля 2019 года, пишет ТАСС.

По данным агентства, в документе содержится призыв провести в южноамериканской стране "свободные и справедливые выборы" и не допустить ухудшения гуманитарной ситуации.

Вашингтон предлагает организовать в Венесуэле голосование под международным наблюдением и при этом обеспечить свободную доставку гумпомощи.

Как ранее писал Лайф, венесуэльские власти предложили оппозиции сесть за стол переговоров, чтобы вместе найти выход из кризиса.

Напомним, в стране идёт борьба между президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

Отметим, что сейчас Гуайдо в соседней Колумбии. Депутат Национального собрания Венесуэлы Дельса Солорсано сообщил, что возвращения оппозиционера ждут на следующей неделе. До этого Гуайдо обещал приехать раньше.