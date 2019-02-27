Российские туристы стали чаще посещать Грузию

Росту туристического потока значительно способствовало в том числе увеличение авиарейсов в страну на 50–55%.

В 2018 году в Грузию съездило около 1,4 млн туристов из России, что много превышает показатели прошлых лет, информирует РИА "Новости" со ссылкой на статс-секретаря — замглавы МИД России Григория Карасина.

— В минувшем году Грузию посетило примерно 1,4 миллиона туристов из РФ, что значительно больше, чем в предыдущие годы, когда данное число не достигало и миллиона, — сказал Карасин после очередного раунда переговоров со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе в Праге.

Это говорит о том, что наши двусторонние отношения в гуманитарной сфере активно развиваются. Приятно, что никаких замечаний в связи с пребыванием наших сограждан в Грузии не отмечалось Григорий Карасин

Росту туристического потока значительно способствовало и увеличение авиарейсов в Грузию на 50–55%, добавил дипломат.

Между РФ и Грузией нет дипотношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и Абашидзе, которые ведутся с 2012 года в Праге. Отношения были разорваны грузинской стороной после того, как Москва в августе 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.