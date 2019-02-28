Из Парижа с загаром. Во Франции установлен новый температурный рекорд

В одном из городов страны столбики термометров поднялись до плюс 28. В столице прохладнее, но всё равно такой погоды в конце февраля там не наблюдали ещё никогда.

Во Франции зафиксировали самый жаркий февральский день за всю историю наблюдений, сообщила метеорологическая служба Meteo-France. По данным синоптиков, средняя температура в стране составила плюс 21,3 градуса по Цельсию.

Отмечается, что нынешняя погода побила рекорд, который установили 28 февраля 1960 года. Тогда воздух прогрелся в среднем до плюс 20,2 градуса.

В Париже вот уже 10 дней подряд столбики термометров держатся на отметке выше плюс 15. Такого синоптики в конце февраля не видели никогда, а они ведут измерения с 1873 года.

Самой жаркой стала погода в городе Аисирит в департаменте Атлантические Пиренеи — там было плюс 28.

Как ранее писал Лайф, в Москве 15 февраля 2019 года зафиксирована самая высокая температура воздуха с начала зимы — почти плюс три градуса.