Посол Пакистана в США сообщил о хорошем обращении с пленным пилотом ВВС Индии

Посол Пакистана в США Асад Хан рассказал о хорошем отношении к задержанному ранее пилоту самолёта ВВС Индии, сбитого пакистанской авиацией. Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом он уточнил, что на опубликованном видео с лётчиком (ниже) видны следы побоев, но это дело рук не пакистанских военных, а следы ярости местного населения. Он предложил посмотреть другой ролик, на котором тот же пилот уже "за чашкой чая" рассказывает о хорошем отношении к себе и своём фактическом спасении от гнева толпы.

По словам посла, судьба пилота будет решаться во время обсуждения произошедшего с представителями Индии.

Конфликт в отношениях Индии и Пакистана обострился после террористической атаки, когда смертник подорвал себя рядом с полицейской колонной в индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за это взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

После этого ВВС Индии нанесли удар по предполагаемой тренировочной базе боевиков, которая находится на оспариваемой территории. Пакистанские власти посчитали, что при ударе была затронута их земля, и сбили два индийских истребителя. Индия ответила взаимно и уничтожила одну пакистанскую машину, но Исламабад это опровергает.