Додон: Парламентские выборы в Молдавии прошли без серьёзных нарушений

Президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что выборы в парламент 24 февраля прошли без серьёзных нарушений. Об этом он сказал в интервью каналу "НТВ Молдова".

Социалисты подали некоторые [жалобы], демократы тоже... Но таких серьёзных [обвинений], как говорит правая оппозиция, что выборы сфальсифицированы, я не видел <…> Политические декларации можно делать любые, однако нужны факты Игорь Додон

Он выразил надежду, что до конца следующей недели Конституционный суд признает выборы. Президент пояснил, что непризнание части мандатов может дать почву для затяжных споров. При этом Додон обратил внимание на то, что Конституционный суд может и вовсе не признать эти выборы.

Додон добавил, что не позже 26 марта пройдёт первое заседание парламента. Его будет проводить самый опытный депутат Эдуард Смирнов, который представляет поддерживающих молдавского лидера социалистов.