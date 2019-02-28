Боец ММА Аркадий Лисин умер в возрасте 21 года

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Боец ММА Аркадий Лисин умер в возрасте 21 года

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Фото: © VK/"Красота & Спорт" Журнал

Скончался экс-чемпион организации Prime Selection и участник турнира "Плотформа S-70" Аркадий Лисин, пишет ТАСС со ссылкой на Prime Fight Management.

Сообщается, что спортсмену был 21 год. Причины смерти выясняются.

Лисин в 2016 году завоевал чемпионский титул на соревнованиях Prime Selection. Боец также выступал в 2017 году на международном турнире по самбо "Плотформа S-70".

На счету спортсмена шесть побед и два поражения в смешанных единоборствах.

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