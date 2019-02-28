"Союз-СТ-Б" со спутниками OneWeb успешно стартовал с космодрома Куру

Ракета "Союз-СТ-Б" со спутниками OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ракета должна вывести первые шесть спутников OneWeb на низкую орбиту. Планируется, что спутники обеспечат широкополосный доступ в Сеть для пользователей во всём мире.

Запуск шести спутников изначально планировался на 20 февраля, однако был перенесён на 27-е из-за того, что в конце января на магистрали подачи гелия в разгонном блоке "Фрегат" была найдена трещина, которую затем заварили прибывшие из РФ специалисты. Потом старт отложили на 28 февраля из-за нештатного поведения третьей ступени "Союза-2.1б" при запуске 21 февраля египетского спутника EgyptSat-A.