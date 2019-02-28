Шмелёва и Войнова взяли серебро в командном спринте на ЧМ по велотреку

Россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова заняли второе место в командном спринте на чемпионате мира 2019 года по велоспорту на треке. Соревнования проходят в Прушкове (Польша).
В финале россиянки, являющиеся серебряными призёрами ОИ-2016 в командном спринте, уступили австралийским спортсменкам Каарле Маккалох и Стефани Мортон, проиграв им 0,336 секунды. Бронзу взяли немки Эмма Хинце и Мириям Вельте.
Фантастическая пятёрка 🤩 #uci_track #cycling #болеемзанаших #спорт #россия #крутипедали #pruszkow2019 pic.twitter.com/rquAK32Abj— #FVSR 🚴🏻 (@fvsr_ru) 27 февраля 2019 г.
Шмелёва и Войнова в пятый раз взяли медаль в этом виде программы на ЧМ. Ранее они дважды становились первыми (2016, 2017), а также по разу брали серебро (2015) и бронзу (2018) чемпионатов мира в командном спринте.
В мужских соревнованиях россияне Александр Шарапов, Денис Дмитриев и Павел Якушевский заняли третье место, обойдя в заезде немцев на 0,174 секунды. Победителями стали голландские спортсмены Харри Лаврейсен, Рой ван ден Берг, Джеффри Хугланд. Второе место заняли спортсмены из Франции Грегори Боже, Себастьян Вижье и Квентин Лафарг.
Россияне впервые смогли взять медали в мужском командном спринте, входящем в программу чемпионатов мира с 1995 года.
ЧМ по велоспорту на треке окончится 3 марта.
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