Шмелёва и Войнова взяли серебро в командном спринте на ЧМ по велотреку

Россиянки немного уступили австралийским спортсменкам Каарле Маккалох и Стефани Мортон, проиграв 0,336 секунды.

Россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова заняли второе место в командном спринте на чемпионате мира 2019 года по велоспорту на треке. Соревнования проходят в Прушкове (Польша).

В финале россиянки, являющиеся серебряными призёрами ОИ-2016 в командном спринте, уступили австралийским спортсменкам Каарле Маккалох и Стефани Мортон, проиграв им 0,336 секунды. Бронзу взяли немки Эмма Хинце и Мириям Вельте.

Шмелёва и Войнова в пятый раз взяли медаль в этом виде программы на ЧМ. Ранее они дважды становились первыми (2016, 2017), а также по разу брали серебро (2015) и бронзу (2018) чемпионатов мира в командном спринте.

В мужских соревнованиях россияне Александр Шарапов, Денис Дмитриев и Павел Якушевский заняли третье место, обойдя в заезде немцев на 0,174 секунды. Победителями стали голландские спортсмены Харри Лаврейсен, Рой ван ден Берг, Джеффри Хугланд. Второе место заняли спортсмены из Франции Грегори Боже, Себастьян Вижье и Квентин Лафарг.

Россияне впервые смогли взять медали в мужском командном спринте, входящем в программу чемпионатов мира с 1995 года.

ЧМ по велоспорту на треке окончится 3 марта.