В Ираке заявили, что главарь ИГИЛ перемещается по стране под охраной США

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В Ираке заявили, что главарь ИГИЛ перемещается по стране под охраной США

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Фото: © Pixabay

Главарь террористической организации ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади свободно перемещается из Ирака в Сирию и обратно, будучи при этом под защитой американских военных. Об этом заявил иракский депутат Хасан Салим, передаёт el-Nashra.

С его слов, аль-Багдади свободно передвигается по территории западной пустыни Анбар, а к его охране привлечены подразделения с военной базы США Айн аль-Асад, которая расположена в Ираке.

При этом причиной для такого поведения американских военных он называет грядущее рассмотрение иракским правительством законопроекта о фактическом изгнании всех иностранных военных советников и контингента, в том числе американских, с территории Ирака после заявлений Дональда Трампа о том, что военные базы в Ираке нужны ему, чтобы "приглядывать за Ираном".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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