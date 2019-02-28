В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг биолаборатории Лугара в Грузии

В ведомстве отметили, что подозрения насчёт истинных целей лаборатории только растут.

В России по-прежнему озабочены деятельностью биолаборатории Лугара под Тбилиси, в частности, работой в ней экспертов из американских войск, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы, статс-секретаря МИД РФ Григория Карасина.

— Так получилось, что о лаборатории Лугара под Тбилиси мы на сей раз с моим грузинским партнёром по переговорам не говорили. Но позиция России в данном вопросе остаётся неизменной. Деятельность лаборатории вызывает у нас серьёзную озабоченность, и это хорошо известно грузинской стороне, — заявил Карасин после раунда переговоров со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе.

По словам российского дипломата, Тбилиси при помощи посещений лаборатории разными экспертами пытается развеять озабоченность Москвы, но она не только остаётся, но и растёт, так как подобные лаборатории не добавляют ничего к борьбе с эпидемиями.

— А подозрения насчёт истинных целей лаборатории Лугара лишь растут. Тем более что в ней, как мы уже говорили, присутствуют эксперты из сухопутных войск США, и непонятно, чем они там занимаются, — добавил Карасин.

Напомним, в начале октября МИД России заявлял, что правительственные учреждения США финансируют проводимые в лаборатории Лугара в Тбилиси секретные генетические исследования. Позже Минобороны РФ сообщило, что американские учёные испытывали на грузинских гражданах токсичный химпрепарат под видом лекарства.