Удар Педро и автогол. "Челси" обыграл "Тоттенхэм" — 2:0

Команда "Челси" победила "Тоттенхэм" на своём поле в Лондоне в матче 28-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев матча.
Сначала на 57-й минуте мяч в ворота соперника забросил полузащитник лондонского клуба Педро Родригес Ледесма. А на 85-й минуте произошёл автогол: защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер забил гол собственной команде.
.@_Pedro17_ loves a goal against Spurs... #CHETOT pic.twitter.com/2eppycv2aR— Chelsea FC (@ChelseaFC) 27 февраля 2019 г.
Стоит отметить, что голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага, который на днях привёл в ярость главного тренера своим отказом уйти на замену, весь матч просидел на скамейке запасных. На воротах стоял Вилли Кабальеро.
В рамках 28-го тура английского турнира в Ливерпуле также сыграли хозяева матча и "Уотфорд". Гости проиграли всухую: 5:0 в пользу "Ливерпуля". По два гола забили Садио Мане и Вирджил ван Дейк, и ещё один мяч — Дивок Ориги.
Ещё одна встреча прошла в Манчестере, там тоже выиграли хозяева поля — обыграли "Вест Хэм" со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти, который забил Серхио Агуэро.
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