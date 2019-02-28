Удар Педро и автогол. "Челси" обыграл "Тоттенхэм" — 2:0

В рамках британского турнира прошли ещё два матча: в одном "Ливерпуль" нанёс соперникам разгромное поражение — 5:0, в другом уверенную победу одержал "Манчестер" — 1:0.

Команда "Челси" победила "Тоттенхэм" на своём поле в Лондоне в матче 28-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев матча.

Сначала на 57-й минуте мяч в ворота соперника забросил полузащитник лондонского клуба Педро Родригес Ледесма. А на 85-й минуте произошёл автогол: защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер забил гол собственной команде.

Стоит отметить, что голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага, который на днях привёл в ярость главного тренера своим отказом уйти на замену, весь матч просидел на скамейке запасных. На воротах стоял Вилли Кабальеро.

В рамках 28-го тура английского турнира в Ливерпуле также сыграли хозяева матча и "Уотфорд". Гости проиграли всухую: 5:0 в пользу "Ливерпуля". По два гола забили Садио Мане и Вирджил ван Дейк, и ещё один мяч — Дивок Ориги.

Ещё одна встреча прошла в Манчестере, там тоже выиграли хозяева поля — обыграли "Вест Хэм" со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти, который забил Серхио Агуэро.