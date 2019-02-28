"Барселона" вышла в финал Кубка Испании, разгромив "Реал"

Соперником "Барселоны" в финале Кубка будет победитель противостояния "Бетис" — "Валенсия".

"Барселона" победила "Реал" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании по футболу, в результате выйдя в финал турнира.

Первый матч команд в Барселоне окончился счётом 1:1. Ответная встреча, которая состоялась в Мадриде, завершилась победой каталонцев со счётом 3:0.

Wherever you are in the world, thanks for your support!

We can look forward to another final together! 💪🔵🔴pic.twitter.com/s2OD1yOg1j — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 февраля 2019 г.

В первом тайме преимущество удерживал "Реал". Однако в начале второго тайма "Барселона" вышла вперёд. На 50-й минуте форвард каталонцев Луис Суарес из пределов штрафной поразил ближний угол ворот мадридцев. На 69-й минуте мяч в собственные ворота загнал защитник "Реала" Рафаэль Варан. На 73-й минуте Суарес заработал пенальти, который сам и реализовал.

Соперником "Барселоны" в финале Кубка будет победитель противостояния "Бетис" — "Валенсия". Первый матч команд закончился со счётом 2:2, ответная игра пройдёт в четверг.