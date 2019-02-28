Британский парламент согласился на поправки к тексту документа о Брексите

Парламент Великобритании поддержал предложение Терезы Мэй о возможности проведения голосования за выход страны из Евросоюза "без сделки" или переносе Брексита на некоторый срок. Депутаты проголосовали за инициативу 502 голосами против 20.

Фактически это означает, что 12 марта палата общин будет голосовать за полюбовный выход Великобритании из ЕС. В случае если соответствующий документ не будет принят, то уже на следующий день 13 марта парламентариям представится возможность выбрать, хотят ли они "жёсткий" сценарий отделения от Евросоюза 29 марта. Если такой выход не будет поддержан, то 14 марта состоится ещё одно голосование о переносе Брексита на "ограниченный" срок.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС готов дать Великобритании отсрочку для Брексита, но отметил, что это может вызвать некоторые юридические проблемы.