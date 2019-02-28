В России создадут гражданскую версию "Ратника" с экзоскелетом

Глава Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков в интервью газете "Известия" рассказал о боевой экипировке третьего поколения "Ратник".

Как пояснил Баков, новинка будет мало весить и обладать усовершенствованной защитой. Она также будет совместима с роботизированными комплексами и беспилотными аппаратами.

Также будет предусмотрена система кондиционирования и терморегуляции различных элементов.

Ведётся работа и над гражданской версией "Ратника". Её планируют поставлять на внешний и внутренний рынки. Баков уточнил, что она будет применяться для переноса тяжестей. Разработка может пригодиться при выполнении подземных работ и в горнодобывающей сфере.