Украина и Россия договорились о ловле рыбы в Азовском море

Подписанный документ, помимо квот на вылов рыбы, также определяет порядок возвращения задержанных рыбаков.

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщило о подписании российско-украинского протокола, распределяющего квоты на вылов рыбы в Азовском море на 2019 год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти было решено направить протокол на подпись российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля, — заявил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

Он также добавил, что по этим же "дипломатическим каналам" документ был подписан российской стороной. При этом протокол, по словам Белова, предоставляет ряд преимуществ Украине, в частности, в нём закреплена норма вылова бычка на уровне 9 тысяч тонн, в то время как у РФ — 6 тысяч.

Кроме того, ещё одним важным пунктом протокола является возвращение задержанных рыбаков, которых теперь будут передавать в ту страну, к гражданству которой они принадлежат.

Отмечается, что документ мог быть подписан ещё осенью прошлого года на заседании украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которое проходило в Киеве, но тогда этого не произошло. Следовательно, отсутствовали правовые основания для установления лимитов вылова, а вместе с ними и возможность осуществления промысла украинскими рыбаками, что фактически делало их деятельность незаконной.

Подписание же протокола делает ловлю рыбы в водах Азова доступной и законной для украинских рыбаков, а вместе с тем, по мнению украинской стороны, лишает российские спецслужбы не только возможности задержания рыболовных судов Украины, но и "дополнительного рычага для обострения социальной напряжённости в важном для Украины регионе, где рыболовство является одним из основных видов деятельности".