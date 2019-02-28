Россия призвала ОБСЕ обеспечить доступ наблюдателей от РФ на украинские выборы

В Министерстве иностранных дел заявили, что рассчитывают на авторитет организации.

МИД РФ призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе помочь обеспечить доступ российских наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом заявил РИА "Новости" замглавы внешнеполитического ведомства Григорий Карасин.

— Рассчитываем, что эта организация применит весь свой авторитет и компетенции для того, чтобы наши наблюдатели поехали на Украину для инспектирования хода голосования, — сказал он.

Он подчеркнул, что Россия — добросовестный член международного сообщества. По мнению Карасина, решение не допустить на Украину наблюдателей от РФ — попытка помешать объективной оценке хода и результатов голосования.

Как ранее писал Лайф, украинский президент Пётр Порошенко подписал закон, который запрещает россиянам участвовать в предстоящих выборах в стране в качестве наблюдателей.