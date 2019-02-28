В Ростовской области полицейские подрались с чиновниками из Крыма

Региональное Главное управление Министерства внутренних дел РФ проверяет действия обеих сторон.

Сотрудники ДПС Ростовской области совершили противоправные действия в отношении главы Минстроя Республики Крым Михаила Храмова. Об этом заявила пресс-служба крымского ведомства.

Уточняется, что 24 февраля на аксайском посту трассы М-4 около Ростова-на-Дону полицейские задержали автомобиль Храмова BMW X5, на котором тот возвращался в Крым из Москвы вместе с главой Службы капстроительства Карленом Петросяном.

Согласно заявлению Минстроя, сотрудники ДПС "в некорректной форме" предложили Храмову пройти досмотр и прямо на месте сдать анализ на алкогольное и наркотическое опьянение, а после отказа стали "проявлять агрессию".

Полицейские без понятых открыли дверь авто и приступили к осмотру, заявляют в ведомстве. Храмов попросил Петросяна вызвать полицейский наряд и сообщить о проведении осмотра с нарушениями. В результате началась потасовка, в ходе которой сотрудники ДПС избили чиновников.

В пресс-службе заявили, что, когда на место приехал наряд полиции, чиновники отправились в больницу и сдали необходимые анализы, которые подтвердили отсутствие алкоголя и наркотиков. Также там засвидетельствовали причинённые побои.

Региональное ГУ МВД РФ проверяет действия обеих сторон. Так, по данным министерства, после требования покинуть служебное помещение пассажир иномарки ударил сотрудника ГИБДД несколько раз и повредил его обмундирование.