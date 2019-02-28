Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту все спутники OneWeb

С выведением спутников на орбиты главу компании Грега Уайлера поздравил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Первые шесть спутников, которые заложат основу низкоорбитальной системы связи компании OneWeb, выведены на расчётную орбиту. Трансляцию миссии вела в YouTube компания Arianespace.

— Этот вечер полностью успешен. Дамы и господа, дорогие клиенты и партнёры, Arianespace рада заявить, что шесть первых спутников компании OneWeb отделились на расчётной орбите, — сказал исполнительный директор компании Стефан Исраэль.

С выведением спутников на орбиты главу компании Грега Уайлера поздравил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Поздравляю Грега с успешным началом совместной работы! Все шесть аппаратов OneWeb выведены ракетой "Союз" и разгонным блоком "Фрегат" на расчётные орбиты Дмитрий Рогозин

Запуск состоялся в штатном режиме, ракета взлетела с космодрома Куру во французской Гвиане в 18:37 (00:37 мск).

Каждый из аппаратов весом 147,7 килограмма, созданных в сотрудничестве с компанией Airbus, оборудован двумя солнечными батареями, плазменным двигателем и бортовым датчиком навигации GPS. Первые шесть спутников будут находиться на высоте 1,2 тысячи километров над Землёй. Их предполагаемый срок действия составляет пять лет.

В общей сложности OneWeb планирует развернуть на орбите около 600 спутников и начать их коммерческое применение в 2020 году. К 2021 году OneWeb собирается обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Спутники будут работать в Ka- и Ku-диапазоне радиочастотного спектра.

Согласно заявлению разработчиков, абоненты OneWeb смогут получать доступ в Сеть со скоростями, сравнимыми с доступом по выделенной оптоволоконной линии. Абоненты будут принимать сигнал с помощью специальных терминалов, которые можно будет ставить у себя дома, в общественных местах, на транспортных средствах. Ранее сообщалось, что стоимость одного устройства не будет превышать 200–300 долларов.