Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту все спутники OneWeb

Первые шесть спутников, которые заложат основу низкоорбитальной системы связи компании OneWeb, выведены на расчётную орбиту. Трансляцию миссии вела в YouTube компания Arianespace.
— Этот вечер полностью успешен. Дамы и господа, дорогие клиенты и партнёры, Arianespace рада заявить, что шесть первых спутников компании OneWeb отделились на расчётной орбите, — сказал исполнительный директор компании Стефан Исраэль.
С выведением спутников на орбиты главу компании Грега Уайлера поздравил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Поздравляю Грега с успешным началом совместной работы! Все шесть аппаратов OneWeb выведены ракетой "Союз" и разгонным блоком "Фрегат" на расчётные орбиты
Дмитрий Рогозин
Запуск состоялся в штатном режиме, ракета взлетела с космодрома Куру во французской Гвиане в 18:37 (00:37 мск).
Каждый из аппаратов весом 147,7 килограмма, созданных в сотрудничестве с компанией Airbus, оборудован двумя солнечными батареями, плазменным двигателем и бортовым датчиком навигации GPS. Первые шесть спутников будут находиться на высоте 1,2 тысячи километров над Землёй. Их предполагаемый срок действия составляет пять лет.
В общей сложности OneWeb планирует развернуть на орбите около 600 спутников и начать их коммерческое применение в 2020 году. К 2021 году OneWeb собирается обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. Спутники будут работать в Ka- и Ku-диапазоне радиочастотного спектра.
Согласно заявлению разработчиков, абоненты OneWeb смогут получать доступ в Сеть со скоростями, сравнимыми с доступом по выделенной оптоволоконной линии. Абоненты будут принимать сигнал с помощью специальных терминалов, которые можно будет ставить у себя дома, в общественных местах, на транспортных средствах. Ранее сообщалось, что стоимость одного устройства не будет превышать 200–300 долларов.
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