СМИ: Боевики обстреляли ТЭЦ в сирийской провинции Хама

Террористы выпустили два десятка снарядов по электростанции, которая обеспечивает энергией пять регионов страны.

Экстремисты атаковали теплоэлектростанцию в городе Махарда в провинции Хама на западе Сирии. Об этом пишет агентство SANA. По его данным, боевики выпустили по ТЭЦ более 20 снарядов.

Сообщается, что в результате повреждён газопровод, на нескольких блоках вышло из строя электрооборудование. По словам директора ТЭЦ Али Хайфы, такого мощного обстрела в этих местах не было давно.

Нападение совершено со стороны захваченных террористами северных районов Хамы.

ТЭЦ обеспечивает электричеством пять провинций страны — Хаму, Тартус, Латакию, Идлиб и Алеппо.

Как ранее писал Лайф, 24 февраля 2019 года в Хаме взорвался автобус, в котором ехали рабочие. Он наехал на мину, подложенную боевиками ИГИЛ*. Погибли не менее 24 человек.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.