В российском МИД рассчитывают на развитие отношений с Молдавией

В российском МИД наблюдают за ситуацией в Молдавии, где состоялись парламентские выборы, и рассчитывают на активное развитие двусторонних отношений. Об этом заявил статс-секретарь — замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

— Мы внимательно следим за развитием ситуации и рассчитываем на то, что позитивные моменты, направленные на активное развитие отношений Молдавии с Россией и другими государствами ЕАЭС, наблюдателем в котором недавно стала Молдавия, будут постепенно превалировать, — приводит его слова агентство РИА "Новости".

Он также призвал не торопить события и дождаться официального подведения итогов выборов, которое должно состояться в ближайшие дни, а уже после этого вести разговоры на тему ближайшего будущего Молдавии.

При этом ранее президент Молдавии заявил, что прошедшие парламентские выборы завершились без серьёзных нарушений, однако, несмотря на это, они могут быть не признаны конституционным судом.