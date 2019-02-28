НАСА заинтересовано в том, чтобы Украина принимала участие в исследовании Луны

Стороны обсудили множество вопросов сотрудничества в области изучения космического пространства и активизации двустороннего диалога в данной сфере.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США заинтересовано в привлечении Украины к реализации проектов по исследованию Луны, сообщает украинское посольство в США.

Уточняется, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи посла Украины в США Валерия Чалого с главой НАСА Джимом Брайденстайном.

— Джим Брайденстайн поблагодарил Украину за поддержку космических инициатив НАСА. Подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны, — сообщило посольство в своём фейсбуке.

По информации диппредставительства, стороны обсудили множество вопросов сотрудничества в области исследования космического пространства и активизации двустороннего диалога в данной сфере, в том числе в рамках украино-американской рабочей группы, созданной в 2016 году.

Также стороны отметили перспективы углубления двустороннего сотрудничества, указав на положительные примеры взаимодействия стран в космической сфере, одним из которых является проект "Антарес".