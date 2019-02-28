НАСА заинтересовано в том, чтобы Украина принимала участие в исследовании Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США заинтересовано в привлечении Украины к реализации проектов по исследованию Луны, сообщает украинское посольство в США.
Уточняется, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи посла Украины в США Валерия Чалого с главой НАСА Джимом Брайденстайном.
— Джим Брайденстайн поблагодарил Украину за поддержку космических инициатив НАСА. Подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны, — сообщило посольство в своём фейсбуке.
По информации диппредставительства, стороны обсудили множество вопросов сотрудничества в области исследования космического пространства и активизации двустороннего диалога в данной сфере, в том числе в рамках украино-американской рабочей группы, созданной в 2016 году.
Также стороны отметили перспективы углубления двустороннего сотрудничества, указав на положительные примеры взаимодействия стран в космической сфере, одним из которых является проект "Антарес".
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