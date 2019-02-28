"Самоубийц нет". Пушков оценил риски ядерной войны между Индией и Пакистаном

По словам сенатора, правительства обеих стран понимают, что в этом столкновении победителей не будет.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал минимальными риски ядерной войны между Индией и Пакистаном. На своей странице в "Твиттере" он написал, что ядерное оружие является сдерживающим фактором.

— Обе стороны понимают, что в ядерной войне выигравших не будет. И обе страны будут откинуты в прошлое, отягощённое радиацией, на сотню лет. Самоубийц нет, — уверен Пушков.

Как ранее писал Лайф, конфликт двух стран обострился 27 февраля 2019 года: вооружённые силы Пакистана сбили два индийских военных самолёта, в ответ ВВС Индии сбили пакистанский истребитель.