Дожди сейчас идут на спад, однако ситуация по-прежнему остаётся напряжённой, ведь уровень воды чрезвычайно высок.

Сильные дожди обрушились на американский штат Калифорния, чем спровоцировали выход из берегов реки под названием Русская (Russian river), которая затопила городок Герневилль и ещё несколько соседних населённых пунктов, а также выездные дороги, отрезав их от остального мира. Об этом сообщает газета SFGate.

Отмечается, что дожди сейчас идут на спад, однако ситуация по-прежнему остаётся напряжённой, ведь уровень воды чрезвычайно высок. По состоянию на 9 часов утра среды он был зафиксирован на уровне 42,5 фута, что соответствует почти 13 метрам, при том что до начала паводка этот показатель равнялся 13 футам — около 4 метров.

Aerial footage captures the devastating scenes in and around Guerneville.



While residents wait for floodwaters to recede, some are getting around on boats, kayaks and paddleboards.



The Russian River won’t drop below flood stage until late tomorrow night. https://t.co/NPE4oxh9OV pic.twitter.com/Zl4YPL15kt — Brendan Weber (@BrendanNWeber) 27 февраля 2019 г.

По словам местного шерифа, если уровень воды поднимется ещё немного, это станет самым серьёзным наводнением в регионе за последние 24 года. Он также издал указание об обязательной эвакуации жителей 24 городов вдоль русла реки и предупредил, что отказавшиеся могут оказаться заблокированными, поскольку вода затапливает дороги.

Shots from the #RussianRiver flood snapped from my little home town of #MonteRio. I'm making all these photos Creative Commons Attribution Only so please feel free to use but give attributions. Thanks! pic.twitter.com/ycP248zXn6 — Caitlyn Meeks (@CaitlynHiFi) 27 февраля 2019 г.

При этом для всех желающих были открыты два пункта помощи, один из которых расположен в центре искусств города Себастополь, который обязан своим названием масштабной драке в местном баре, которую сравнили с осадой российского города в Крыму британскими войсками во время Крымской войны.