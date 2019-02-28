В России теперь можно переводить деньги между банками по номеру телефона

В дальнейшем Центробанк и ФАС будут следить, чтобы финансовые организации не завышали тарифы.

Система быстрых платежей, позволяющая гражданам России переводить деньги, зная лишь номер телефона получателя, с 28 февраля будет доступна всем клиентам банков-участников. Центробанк РФ установил на этот год нулевую комиссию для самих банков, поэтому для клиентов переводы поначалу также будут бесплатными.

В дальнейшем Центробанк и ФАС будут следить, чтобы финансовые организации не завышали тарифы. Систему опробовали в тестовом режиме клиенты 12 участников рынка: Газпромбанка, Совкомбанка, ВТБ, Росбанка, "Альфа-банка", "Тинькофф банка", банка "АК Барс", "Промсвязьбанка", "Райффайзенбанка", платёжного сервиса Qiwi, СКБ-банка, РНКО "Платёжный центр".

Хотят присоединиться к системе ещё 98 банков. ЦБ считает, что участие в системе быстрых платежей должно быть обязательным для значимых игроков, и рассчитывает, что они присоединятся к ней до конца года. Сбербанк параллельно развивает свою систему переводов по телефонному номеру, к ней присоединились Совкомбанк и "Тинькофф банк". Крупнейший российский банк может начать подключать к своей системе и других участников, о таком интересе уже заявил банк "Хоум кредит".

Однако принимать участие в системе переводов Центробанка Сбербанк пока не спешит: его глава Герман Греф ранее говорил, что будет обсуждать с регулятором вопрос обязательного подключения, но считает излишней данную меру.

ВТБ, напротив, активно принимает участие в системе быстрых платежей. На старте проекта переводы для физических лиц останутся бесплатными, сообщила пресс-служба банка. Тестировать сервис организация начала в декабре 2018-го и готова с 28 февраля предоставлять его всем клиентам, сообщила заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Дергунова.

Такой же позиции придерживаются "Райффайзенбанк", "Тинькофф банк" и "Русский стандарт". Росбанк до 1 июня будет проводить переводы без комиссии. "Промсвязьбанк" не будет взимать комиссию по переводам с дебетовых карт до 1 июня. В пресс-службе Qiwi рассказали, что на первом этапе работы новой системы будут предоставляться услуги по пополнению карт "Совесть" без комиссии.