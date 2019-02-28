"Критическая угроза для США". Больше половины американцев испугались России

Треть граждан Соединённых Штатов признались, что считают РФ главным врагом своей страны.

Более половины граждан США, а именно 52 процента, считают "критической" угрозу со стороны России. Таковы итоги ежегодного опроса, который провела компания Gallup.

Ещё 39 процентов респондентов назвали эту угрозу "важной, но не критической". Стоит отметить, что среди тех, кто негативно относится к России, заметно больше сторонников Демократической партии, чем республиканцев.

Кроме того, американцы ответили на вопрос о том, какую страну они считают главным врагом США. 32 процента ответили — Россию. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Ещё 21 процент опрошенных назвали Китай.

Северная Корея, которую ранее считали врагом номер один, теперь осталась далеко позади в этом антирейтинге.

А вот одна цифра в результатах опроса осталась неизменной: 2 процента американцев по-прежнему считают, что самая большая опасность для Америки исходит от неё самой.