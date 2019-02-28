Российские ретейлеры попросили ФАС возбудить дело против Visa и Mastercard

По мнению авторов заявления, платёжные системы пользуются своим доминирующим положением на рынке.

Федеральная антимонопольная служба РФ может возбудить уголовное дело в отношении платёжных систем Visa и Mastercard за нарушение законодательства, во всяком случае с таким заявлением в ФАС обратились российские ретейлеры. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Настоящее заявление направляется в ФАС России в связи с обстоятельствами, которые свидетельствуют о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях международных платёжных систем Visa и Mastercard, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с обращением выступили сразу три организации: Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), по мнению которых в действиях платёжных систем имеют место нарушения закона о конкуренции, которое связано с установлением размера межбанковской комиссии.

Так, например, Mastercard устанавливает более высокие проценты для розничных продавцов относительно магазинов других форматов, хотя там могут продавать точно такие же товары. При этом сама комиссия влияет на размер торговой уступки, которую банк взимает с продавца или поставщика услуг. В конечном итоге это влечёт за собой некоторые финансовые потери для одних и "необоснованные преимущества" для других продавцов.