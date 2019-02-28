Израиль атаковал базу боевиков в секторе Газа

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Израиль атаковал базу боевиков в секторе Газа

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Фото: © Flickr/Zachi Evenor

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушного шара со взрывчатым веществом. Об этом информирует армейская пресс-служба в своём твиттере.

Самолёты и вертолёты Армии обороны Израиля атаковали ряд целей ХАМАС в сектора Газа

Israel Defense Forces

Израильские военные отметили, что шар со взрывчаткой накануне вечером долетел до одного из селений около границы и повредил дом, взорвавшись в воздухе.

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