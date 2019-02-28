Трамп и Ким Чен Ын прибыли на место проведения второго дня саммита

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Трамп и Ким Чен Ын прибыли на место проведения второго дня саммита

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Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыли к гостинице Sofitel Legend Metropole, где у них состоятся основные мероприятия второго дня саммита в Ханое.

Сперва главы двух стран проведут встречу тет-а-тет, которая будет продолжаться около 45 минут, после чего они продолжат переговоры в расширенном составе.

По итогам предполагается подписание документов, после чего американский лидер даст пресс-конференцию.

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