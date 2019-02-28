Коэн: В случае поражения на выборах Трамп вряд ли мирно передаст власть

Бывший адвокат президента США заявил, что его мнение основано на многолетнем опыте.

Экс-адвокат главы Белого дома Дональда Трампа Майкл Коэн высказал тревожные прогнозы по поводу предстоящих президентских выборов. Его слова приводит ТАСС.

— Принимая во внимание мой опыт работы с Трампом, я опасаюсь, что в случае его поражения на выборах в 2020 году не будет осуществлена мирная передача власти, — заявил он, выступая в палате представителей.

Ранее юрист рассказал о том, как был вынужден лгать первой леди США Меланье Трамп об изменах мужа, а также подтвердил, что представители Trump Organization хотели подарить квартиру президенту России Владимиру Путину в небоскрёбе в Москве.

Напомним, в декабре 2018 года Коэна приговорили к трём годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, банковские махинации, предоставление ложной информации финансовым организациям США и дачу ложных показаний конгрессу.