Карнавалу быть! Венесуэла планирует принять более 250 тысяч туристов

Более 250 тысяч туристов приедут на карнавал в Венесуэле 28 февраля и 1 марта, заявил президент республики Николас Мадуро, выступление которого транслировалось в "Твиттере".

Мы готовимся принять более чем 250 тысяч туристов, которые посетят карнавал в Венесуэле Николас Мадуро

В свою очередь, министр внутренних дел и юстиции Нестор Ревероль рассказал, что более 200 тысяч сотрудников сил безопасности страны будут работать на всей территории государства, на КПП, на транспорте, чтобы обеспечить безопасность праздничных мероприятий.