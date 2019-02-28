Карнавалу быть! Венесуэла планирует принять более 250 тысяч туристов

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Карнавалу быть! Венесуэла планирует принять более 250 тысяч туристов

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Фото: © Flickr/Carnaval.com Studios

Более 250 тысяч туристов приедут на карнавал в Венесуэле 28 февраля и 1 марта, заявил президент республики Николас Мадуро, выступление которого транслировалось в "Твиттере".

Мы готовимся принять более чем 250 тысяч туристов, которые посетят карнавал в Венесуэле

Николас Мадуро

В свою очередь, министр внутренних дел и юстиции Нестор Ревероль рассказал, что более 200 тысяч сотрудников сил безопасности страны будут работать на всей территории государства, на КПП, на транспорте, чтобы обеспечить безопасность праздничных мероприятий.

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