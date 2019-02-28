Адвокат сообщил об отсутствии брачного контракта у Малашенко

Юрист также добавил, что пока не знает, было ли у российского медиаменеджера завещание.

Медиаменеджер Игорь Малашенко, занимавшийся разделом имущества с экс-супругой Еленой Пивоваровой, не заключал с ней брачного контракта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Джулиана Лоуэнфельда.

— Его бывшая жена Елена претендовала на львиную долю имущества, 80%. Сейчас время траура, мне не хочется говорить что бы то ни было отрицательное о ком-то, но Елена хотела такую долю, — заявил Лоуэнфельд, отметив, что сторона Малашенко возражала, учитывая, что он и так содержал ребёнка.

Но теперь Игорь ушёл, раздел имущества, если он и будет происходить, будет проводиться в рамках нового процесса. Всё начинается заново Джулиан Лоуэнфельд

По словам адвоката, у Малашенко "не было с Еленой брачного договора", ведь они заключали брак в СССР. Юрист также добавил, что пока не знает, было ли у Малашенко завещание.

Напомним, 64-летний Игорь Малашенко был найден мёртвым в своём доме в Сотогранде (Испания). Об этом стало известно 24 февраля. Вдова Малашенко Божена Рынска допустила, что он умер в результате насильственных действий. В Гражданской гвардии Испании считают, что журналист свёл счёты с жизнью.