В 11 районах Приморского края введён особый противопожарный режим

С начала текущего года в регионе уже было зарегистрировано 136 лесных пожаров, а пожароопасный сезон официально начался в 20 муниципалитетах.

Ранние лесные пожары, пришедшие в Приморье уже в феврале из-за малоснежной зимы, стали причиной введения особого противопожарного режима в 11 районах края, сообщается на сайте региональной администрации.

— Сегодня ОПР действует на 11 территориях: в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, в Уссурийском и Дальнегорском городских округах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что только за прошедшие сутки было потушено шесть лесных пожаров и было локализовано ещё два очага возгорания в Ханкайском районе и один в Дальнегорском округе. Ещё один пожар в Тернейском районе остаётся действующим. К их тушению привлекались 143 человека и 30 единиц техники.

При этом всего с начала года на территории края было зарегистрировано 136 лесных пожаров, а пожароопасный сезон был официально открыт в 20 муниципалитетах края. Ещё в десяти его объявят с 15 марта.

Введение же особого противопожарного режима ужесточает меры наказания за нарушение правил пожарной безопасности. Это выражается в практически двукратном увеличении штрафа. Для физических лиц он вырастет с 1,5–3 тысяч рублей до 4–5 тысяч. Для должностных лиц вместо 10–20 тысяч будет уже 20–40 тысяч рублей, а для юридических — с 50–200 до 300–500 тысяч рублей.