Корабли Тихоокеанского флота разбили "противника" на учениях в Японском море

Большие противолодочные корабли Приморской флотилии Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Пантелеев" в ходе учений в акватории залива Петра Великого обнаружили и уничтожили подлодку условного противника, заявил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.
БПК противостояла одна из дизельных подлодок флота. Наряду с корабельными средствами, для обнаружения субмарины были задействованы самолёт Ил-38 и палубные вертолёты Ка-27ПЛ морской авиации, которые использовали опускаемые гидроакустические станции
Николай Воскресенский
По словам представителя пресс-службы, после того как военные вышли на контакт с субмариной "противника", противолодочные корабли провели стрельбы по координатам, применив глубинные бомбы и противолодочные торпеды.
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