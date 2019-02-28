Корабли Тихоокеанского флота разбили "противника" на учениях в Японском море

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Корабли Тихоокеанского флота разбили "противника" на учениях в Японском море

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Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Для обнаружения "вражеской" субмарины были задействованы самолёт Ил-38 и палубные вертолёты Ка-27ПЛ морской авиации.

Большие противолодочные корабли Приморской флотилии Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Пантелеев" в ходе учений в акватории залива Петра Великого обнаружили и уничтожили подлодку условного противника, заявил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

БПК противостояла одна из дизельных подлодок флота. Наряду с корабельными средствами, для обнаружения субмарины были задействованы самолёт Ил-38 и палубные вертолёты Ка-27ПЛ морской авиации, которые использовали опускаемые гидроакустические станции

Николай Воскресенский

По словам представителя пресс-службы, после того как военные вышли на контакт с субмариной "противника", противолодочные корабли провели стрельбы по координатам, применив глубинные бомбы и противолодочные торпеды.

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