Россияне стали меньше пить кофе и есть шоколад

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Россияне стали меньше пить кофе и есть шоколад

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Фото: © Pixabay/congerdesign

По данным исследования, ещё в декабре 2018 года в стране покупали на 10 процентов больше этих продуктов.

В России в январе 2019 года снизился индекс "Кофе с молоком", который отражает объёмы употребления кофе, шоколада, молока и воды. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования холдинга "Ромир".

Сообщается, что по сравнению с декабрём прошлого года россияне купили на 5,3% меньше воды, на 14,9% меньше кофе и на 24,9% меньше шоколада. В среднем употребление всех этих продуктов сократилось на 10,1%.

А вот если сравнивать январские покупки жителей страны с данными начала предыдущего года, то оказывается, что популярность кофе, шоколада и молока увеличилась, но за бутилированной водой стали ходить реже.

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