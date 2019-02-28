Следующий запуск "Союза" с космодрома Куру запланирован на 29 марта

Следующая миссия по запуску спутников с космодрома Куру во Французской Гвиане при помощи ракеты-носителя "Союз" пройдёт 29 марта. Об этом рассказал исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль на пресс-конференции после запуска первых спутников OneWeb при помощи "Союз-СТ-Б".

Второй "Союз" вернётся в космический центр Французской Гвианы 29 марта. Это будет пятый запуск O3b Стефан Исраэль

Аппараты войдут в систему O3b, которая принадлежит люксембургскому оператору SES. Она предназначена для обеспечения высокоскоростной связи. Последний вывод данных спутников на орбиту при помощи "Союза" состоялся весной 2018 года. Тогда число аппаратов в группе достигло 16.

Напомним, сегодня первые шесть спутников, которые заложат основу низкоорбитальной системы связи компании OneWeb, были выведены на расчётную орбиту при помощи ракеты "Союз-СТ-Б" и разгонного блока "Фрегат".