СМИ: Конгресс США представил законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

Законопроект с требованием к разведке США предоставить информацию о доходах и имуществе президента РФ Владимира Путина подготовили члены американской палаты представителей Вал Деминг и Элиза Стефаник. Об этом информирует ABC.

По данным телекомпании, конгрессмены выдвинули такую инициативу, озаглавленную "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина", в связи с утверждениями о якобы имевших место попытках России подорвать демократию в США.

— Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию, — заявил Деминг.

В январе в сенат был внесён проект закона "о защите американской безопасности от агрессии Кремля", в котором также есть требование к американскому разведывательному сообществу предоставить сведения об имуществе президента России.

Американские спецслужбы приписывают Москве вмешательство в выборы в США в 2016 году. Президент США Дональд Трамп и его помощники не единожды отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также называет беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.