Стало известно, какие школьные предметы россияне считают самыми полезными

Участники опроса назвали три главные дисциплины, знание которых пригодится детям в будущем.

Самым полезным школьным предметом россияне считают математику, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно приведённым данным, эту науку самой важной назвали 72 процента респондентов. На втором месте в этом списке — русский язык, его сочли самым полезным 64 процента жителей страны. Третью строчку заняла история: у неё 38 процентов.

Среди предметов, которые, по мнению опрошенных, школьникам во взрослой жизни не пригодятся, — религиоведение, музыка, рисование, физика, ОБЖ, естествознание и технология.