Движение по Бесединскому мосту в Москве ограничено до конца марта

Также ограничения автомобильного движения будут введены на 69-м километре МКАД, где началось строительство развязки.

Автомобильное движение по Бесединскому мосту через Москву-реку было ограничено до конца марта по причине проведения его капитального ремонта, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

— Ограничение движения в связи с проведением капитального ремонта Бесединского моста круглосуточно действует по 31 марта на участке внутренней стороны МКАД в районе Бесединского моста на крайней правой полосе (Первой. — Прим. Лайфа), — говорится в сообщении.

При этом по ходу ремонтных работ планируется перекрывать остальные полосы: с 1 по 20 апреля вторую, с 21 апреля по 9 мая — третью, с 10 по 31 мая — четвёртую, с 1 по 20 июня — пятую. Они будут закрыты для движения круглосуточно.

Кроме того, неприятности будут поджидать московских водителей также и на 69-м километре МКАД на пересечении с Волоколамским шоссе, где начались работы по строительству транспортной развязки. Здесь будут круглосуточно закрыты для движения две полосы — по одной в каждом направлении.

По этой же причине на этом участке будут введены ограничения на одной полосе в сторону Трикотажного проезда, на участке Проектируемого проезда № 4025 от пересечения с МКАД до пересечения с Трикотажным проездом, а также на самом Волоколамском шоссе в районе пересечения с МКАД.