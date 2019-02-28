В Приморье рассказали о "побеге" нескольких белух из "китовой тюрьмы"

Природоохранная прокуратура выяснила, что три пропавшие из вольеров в Приморье белухи сбежали через дыры в ограждении, рассказал владивостокский природоохранный прокурор Константин Андронович.

— Исходя из материалов, которые имелись и имеются, белухи уплыли в отверстия в сетках, потому что доказательств, что с ними что-то случилось, мы не установили. Если мы не усматриваем признаков состава преступления, то и соответствующие меры не принимаем, — пояснил Андронович.

В природоохранной прокуратуре отметили, что ведомство взаимодействует с другими органами в рамках проверок ситуации.

Также природоохранная прокуратура установила, что детёнышей моржей не привозили в бухту Средняя, о чём ранее заявляли местные СМИ.

Ранее стало известно о пропаже из вольера в бухте Средняя трёх белух из 90 находящихся там животных.

Как ранее сообщал Лайф, в Кремле рассчитывают, что проблема косаток из "китовой тюрьмы" будет решена в как можно более сжатые сроки и млекопитающих отпустят на свободу.